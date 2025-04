Pobladores y autoridades de las agencias municipales de San Juan Bautista Coixtlahuaca detuvieron y encarcelaron al presidente municipal, Horacio Miguel Cruz, y a su cabildo por falta de rendición de cuentas y transparencia de los recursos, tras una asamblea general.

La detención ocurrió este fin de semana, después de una asamblea general en la cabecera municipal. Los pobladores cuestionaron el destino de los recursos de los periodos del 2023 y 2024, “lo único que estamos exigiendo es la rendición de cuentas, ¿Dónde está todo ese recurso que no se logra comprobar?, ¿Dónde están todas esas obras que según ya comprobaron?, ¿Cómo le hicieron?”, manifestaron.

Auditoría

De acuerdo al informe anual del 2023, la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (ASFEO) informó en 2024, que de la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, se constató que no presentó los contratos de cuentas bancarias, estados de cuenta y conciliaciones bancarias del ejercicio fiscal 2023, correspondientes al Ramo 28, participaciones a entidades federativas y municipios; y Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun); por lo que, no acreditó que haya registrado los ingresos recaudados y recibidos por la Secretaría de Finanzas en cuentas bancarias productivas específicas aperturadas para cada fondo o programa, y así mismo, no demostró que no se hayan realizado traspasos entre dichas cuentas bancarias.

Además, no presentó la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2023, debidamente autorizada por la Comisión de Hacienda del H. Ayuntamiento Municipal, entre otros faltantes.