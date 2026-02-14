Detienen a Eduardo Albor, CEO de Dolphin Discovery

El director y accionista del grupo Dolphin Discovery, Eduardo Albor Villanueva, fue detenido en Cancún por elementos de la Guardia Nacional (GN) y efectivos de la Fiscalía General de la República (FGR).

La aprehensión se realizó a las 16:21 horas, cuando el empresario circulaba en su camioneta, sobre la avenida Uxmal.

Albor Villanueva será puesto a disposición del Centro Penitenciario Reclusorio Varonil Sur, en la Ciudad de México, a donde fue traslado.

Durante el operativo, el también cónsul o excónsul de Rumania en Quintana Roo fue interceptado por los elementos federales y opuso resistencia, por lo que fue sometido.

Hasta el momento no se han dado a conocer de manera pública los cargos específicos que motivaron la detención. El caso quedó bajo la competencia de autoridades federales.

El empresario y abogado ha venido enfrentando problemas financieros y legales.