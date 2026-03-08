Detienen a “El Beto”, integrante del CDG

Roberto “Beto” Bazán-Salinas, presuntamente vinculado al Cártel del Golfo, fue detenido en Guanajuato, como resultado de un operativo coordinado entre autoridades de México y Estados Unidos.

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Bazán-Salinas era buscado por su presunta participación en el contrabando de cargamentos de varios kilogramos de cocaína, metanfetamina y marihuana desde México hacia territorio estadounidense.

La detención ocurrió el jueves en el municipio de Salamanca y fue realizada por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE, en coordinación con diversas oficinas de esa agencia y con la Fiscalía General de la República (FGR) a través de Interpol.

Según la información oficial, en el operativo participaron las oficinas de HSI en Monterrey, Matamoros y Beaumont, como parte de una investigación encabezada por esa agencia estadounidense contra el Cártel del Golfo, organización que las autoridades investigan por su participación en el tráfico internacional de drogas.

Las autoridades también agradecieron la colaboración de otras dependencias involucradas en el caso, entre ellas la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Policía de Corpus Christi.