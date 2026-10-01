Detienen a El Chino por presunto homicidio de agente

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) detuvieron la tarde del martes a Miguel Antonio “N”, alias “El Chino”, señalado como el presunto responsable del homicidio de un agente ministerial y su esposa.

La captura se llevó a cabo mediante un operativo desplegado en la ranchería Huimango, perteneciente al municipio de Cunduacán.

Según las investigaciones de las autoridades, al detenido se le vincula con el asesinato de Eusebio Vicente García, elemento de la Policía Ministerial adscrito a la Vicefiscalía de Alto Impacto, y de su cónyuge, Laura García Oliva.

Los cuerpos de ambas víctimas fueron localizados sin vida la madrugada del pasado sábado 26 de septiembre, sobre la carretera Cunduacán-Comalcalco, a la altura de la ranchería Pechucalco, segunda sección.

El agente era un policía ministerial, adscrito a la Agencia de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) y su cuerpo fue encontrado sobre la carretera con un disparo de arma de fuego en la cabeza y momentos después su esposa se localizó sin vida al interior de un vehículo.

Tras su aprehensión, Miguel Antonio “N” fue puesto a disposición de la autoridad competente, la cual se encargará de determinar su situación jurídica en las próximas horas.