Detienen a El Doctor, operador de Los Viagras

Elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron en Apatzingán, Michoacán, en la localidad de Acahuato a Fernando de Jesús Ortiz Ávalos, alias “El Doctor”, supuesto operador de Los Viagras.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, al momento de su captura portaba una playera gris, bermuda azul oscuro y tenis color naranja.

En la descripción lo señalan de 1.75 metros de estatura, complexión media, tez morena, con cabello y barba negra.

Ortiz Ávalos era buscado por el gobierno de Estados Unidos por tráfico internacional de drogas y se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.