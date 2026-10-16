Detienen a El Perico, objetivo prioritario en Hidalgo

En un operativo realizado por agentes de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, fue detenido un sujeto identificado con las iniciales P. A. A., considerado objetivo prioritario en la entidad por ser el presunto brazo derecho de “El H”, informó la dependencia.

Se dio a conocer que P. A. A., alias “El Perico”, originario de Tula, Hidalgo, se desempeñaba como brazo derecho del presunto líder criminal de la banda conocida como Los H, Hugo “N”, quien se encuentra recluido en prisión desde hace un año y siete meses.

La captura de “El Perico” se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por delitos relacionados con la portación ilegal de armas de fuego y el narcomenudeo, así como por su presunta relación con diversos crímenes cometidos en esa región, de acuerdo con la procuraduría, encabezada por Francisco Fernández Hasbun.