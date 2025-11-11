Detienen a “El Toto”, líder de plaza del CJNG

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en un operativo conjunto en Tabasco, autoridades federales y del estado detuvieron a 20 personas, entre ellas cuatro policías municipales y Jorge Armando “N”, “El Toto”, identificado como líder de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El funcionario resaltó que Jorge Armando “N” está vinculado con una agresión en Macuspana, donde dos mujeres perdieron la vida y otros hechos delictivos. Los efectivos aseguraron 17 armas de fuego, vehículos y droga.

La detención se efectuó en la localidad de Jalapa, municipio de Macuspana, en seguimiento a los hechos ocurridos el 8 de noviembre, donde dos mujeres fueron ejecutadas y una más terminó herida.

De acuerdo con testigos, las mujeres estaban a las afueras de un local donde sujetos a bordo de una motocicleta les dispararon.

El Gabinete de Seguridad señaló que las autoridades desarrollaron labores de investigación que permitieron identificar el paradero de los agresores, entre ellos “El Toto”, jefe de plaza del grupo delictivo que opera en la zona.