Detienen a enfermera que arrastró a un motociclista

La mañana de este martes, autoridades de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informaron la detención de Gaby “N” en el estado de Oaxaca, señalada como probable responsable del delito de homicidio calificado de Roberto Hernández.

Los hechos ocurrieron el 3 de enero en la alcaldía Iztapalapa, cuando el motociclista perdió la vida tras ser arrollado y arrastrado por un vehículo conducido por Gaby.

La captura se realizó tras la ejecución de una orden de aprehensión librada por un juez de control.

Por medio de la red social X, el periodista Carlos Jiménez difundió videos en los cuales se observa el momento en que agentes de la Policía de Investigación ejecutan la orden de arresto.

Se aprecia cuando dos elementos de la PDI permanecen a su lado durante la diligencia.