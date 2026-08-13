Detienen a exagente de Morelos por presunta tortura a mujer

Guadalupe Reyes Valentino, exagente de la extinta Policía Judicial de Morelos, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de María Luisa Márquez, una mujer que pasó 25 años en la cárcel sentenciada por el delito de secuestro. Márquez ha acusado que sus declaraciones fueron arrancadas a base de actos de tortura.

La Fiscalía General del Estado informó que Reyes fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por petición de un juez que lo requirió por la comisión del delito de tortura, cometido en enero de 1998 en el municipio de Cuernavaca.

El exagente judicial fue ubicado y asegurado en la colonia Cuautlixco, en el municipio de Cuautla, para que comparezca en las próximas horas ante el juez que lo requiere.

De acuerdo a las indagatorias, los hechos se registraron en 1998, cuando José Guadalupe «N» fungía como agente del grupo antisecuestros de la Policía Judicial de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado, en donde como parte de una investigación detuvo a María Luis Márquez.

José Guadalupe «N» presuntamente la habría torturado para que confesara haber participado en el delito de secuestro y así, posteriormente fue sentenciada a 30 años de prisión, pero en febrero del 2023, la víctima recuperó su libertad mediante el beneficio de remisión parcial de la pena.

Derivado de las indagatorias, se determinó la probable responsabilidad de José Guadalupe «N», por lo que se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra, cumplimentada por la AIC.

Cabe señalar que en los últimos 15 años no se había cumplimentado una orden de aprehensión por el delito de tortura, lo que reviste un caso particular para la Fiscalía Morelos.