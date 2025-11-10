Detienen a exagente del Cisen relacionado con caso Colosio

La Fiscalía General de la República, delegación Tijuana en Baja California, arrestó a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en esa entidad.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, fue aprehendido por la Policía Federal Ministerial el sábado a las 16:37 horas en la colonia Los Reyes, entre las calles Rey Carlos y calle Rey Baltazar, en este municipio.

En la descripción es señalado como un hombre de la tercera edad, aproximadamente de 1.65 de altura, portaba una camisa manga larga a cuadros con chamarra gris, pantalón de vestir negro, zapatos color café, tiene bigote y cabello entre cano. La autoridad que lo tiene a su disposición es un juez federal, sin embargo, no se precisa el motivo.

Segundo tirador

Desde hace más de tres décadas Sánchez Ortega ha sido señalado como el presunto segundo tirador en el caso del asesinato del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.

Los hechos ocurrieron el 23 de marzo de ese año, cuando Colosio caminaba entre los más de cuatro mil presentes y fue atacado con disparos y Mario Aburto Martínez fue capturado como el responsable de los hechos.

En esa ocasión también fue detenido Sánchez Ortega debido a que su chamarra estaba salpicada de sangre del candidato presidencial, además la prueba de rodizonato, que se utiliza para identificar a las personas que han usado un arma de fuego, dio positivo.

Posteriormente, la entonces Procuraduría General de la República lo puso en libertad porque se estableció que el arma que habían utilizado era de Mario Aburto.