Detienen a exalcalde de Tampamolón y su esposa

Como parte de los operativos de vigilancia y seguridad implementados en la Huasteca potosina, elementos de la Guardia Civil Estatal realizaron la detención de Gabriela “N”, de 47 años, e Isidro “N”, de 52 años, quien fue exalcalde de Tampamolón, SLP, y su esposa, luego de asegurarles un arsenal de armas de fuego, cargadores y municiones.

El operativo se llevó a cabo sobre la carretera Tampamolón–San José de la Cruz, a la altura del rancho El Diamante, en el municipio de Tampamolón, donde agentes estatales detectaron una camioneta cuyos tripulantes presuntamente intentaron evadir a las autoridades al percatarse de la presencia policial.

Tras la intervención, los oficiales aseguraron ocho armas de fuego, entre ellas un fusil AK-47 conocido como “cuerno de chivo”, un arma tipo AR-15, una escopeta semiautomática, dos rifles de diferentes calibres y tres armas cortas.

Además, fueron decomisados siete cargadores, 86 cartuchos útiles y una camioneta Dodge RAM color rojo.

Las dos personas detenidas, junto con las armas y demás indicios, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para definir su situación jurídica.