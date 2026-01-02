Detienen a exalcalde; es acusado de asesinato

El exalcalde del municipio veracruzano de Atoyac, Carlos Alberto “N”, quien concluyó sus funciones este 31 de diciembre, fue aprehendido como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado.

Fueron elementos de la Policía Ministerial quienes dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra del ahora exalcalde morenista, a quien se acusa de asesinar a una persona el 18 de abril de 2025.

Legalmente el político dejó sus funciones en el último minuto de este 31 de diciembre y, según la Fiscalía General del Estado, fue aprehendido a las 00:05 horas del primero de enero.

El organismo aseguró que en estricto respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia, Carlos Alberto “N” será presentado ante el juez de Control a fin de que se defina su situación jurídica.

Durante el año pasado, esa región de la zona montañosa central de Veracruz sufrió una escalada de hechos violentos.