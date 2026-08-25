Detienen a exdirector del Deporte de Guasave

Las autoridades de Utah, Estados Unidos, detuvieron e imputaron a Ricardo Verduzco Bernal, quien fuera director del Instituto Municipal del Deporte en Guasave, Sinaloa, por tráfico de fentanilo.

La acusación la dio a conocer la fiscalía del distrito de Utah, que en un comunicado anunció también la imputación, en otro caso separado, del mexicano Jesús Alexis Cecena Cota.

De acuerdo con el comunicado, la Unidad Antidroga del Buró Federal de Investigaciones en Wasatch Metro inició este mes una investigación penal sobre Bernal, de 54 años, y otros cómplices, por estar presuntamente vinculados “a una organización de tráfico de drogas de la que se cree que distribuía grandes cantidades de fentanilo y otros estupefacientes en el distrito de Utah”.

Agentes que se hicieron pasar por clientes realizaron una “compra controlada de fentanilo” a Bernal, quien se encontraba en Estados Unidos con visa de visitante. Tras la compra, los agentes pudieron ejecutar una orden de cateo en una habitación de hotel del condado de Salt Lake, Utah, el día 12 de agosto.

En la habitación se incautaron unos 11 mil 160.65 gramos de fentanilo, equivalentes, según las autoridades, a unas 111 mil pastillas de fentanilo.

La acusación fue presentada el 13 de agosto y se dio a conocer el pasado día 20.