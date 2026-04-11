Detienen a exfuncionario de salud en Chihuahua

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua ejecutó una orden de aprehensión contra A.V. Ch., excoordinador estatal de Almacenes y Farmacias del Instituto Chihuahuense de la Salud, señalado por la presunta venta y uso indebido de medicamentos oncológicos de alto costo, hechos relacionados con el delito de peculado agravado.

La detención se concretó la noche del lunes 6 de abril, luego de que un juez autorizó la orden correspondiente, la cual fue cumplimentada con apego a derecho, tras la integración de la carpeta de investigación derivada de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

De acuerdo con las indagatorias, los hechos se remontan al 10 de septiembre de 2021, cuando presuntamente se desviaron fármacos como Pegfilgrastim y Trastuzumab, cuyo valor individual asciende a 107 mil 870.14 pesos, medicamentos destinados a pacientes con cáncer.

Las investigaciones señalan que, en contubernio con otros servidores públicos, se habrían elaborado recetas médicas sin justificación clínica para obtener estos tratamientos y generar un beneficio económico indebido.

Irregularidades

Dentro de la carpeta de investigación se documentó que una receta fechada el 1.º de septiembre de 2021 contenía indicaciones que no correspondían a un diagnóstico acreditado, además de que los medicamentos fueron prescritos y suministrados fuera de los tiempos establecidos para su canje legal.

El fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, advirtió que el uso indebido de estos fármacos afecta de forma directa a pacientes que dependen de ellos para enfrentar el cáncer, al tiempo que la institución reiteró que continuará con las investigaciones para sancionar actos de corrupción que impactan la vida y la confianza de la población.