Detienen a exfutbolista mexinaco en EE. UU.

Pedro Hernández Calderón, exfutbolista mexicano, fue detenido en Texas, Estados Unidos (EE. UU.), por su presunta participación en el tráfico de productos falsificados.

Por medio de la plataforma X, la Fiscalía de los EE. UU. para el Distrito Sur de Texas informó que el exportero mexicano de 45 años permanecerá bajo custodia a la espera de que se desarrollen los procedimientos penales.

Según la denuncia penal, las autoridades incautaron cuatro relojes de lujo falsificados el 5 de octubre en Anchorage, Alaska, que tenían como destino un almacén en Laredo. Las autoridades coordinaron con las fuerzas del orden del sur de Texas para identificar a los responsables.

Asimismo, los cargos alegan que Hernández-Calderón dirigía un negocio de importación y exportación que recibía relojes falsificados en Laredo para enviarlos a clientes en México.

Entre junio de 2025 y octubre de 2026, las autoridades identificaron numerosos envíos de relojes falsificados a direcciones de Laredo, con un valor minorista estimado de aproximadamente 5. 4 millones de dólares si fueran auténticos, según la denuncia.

Las autoridades también habrían descubierto fotografías, comunicaciones y registros de envío que documentaban la operación. La acusación alega que representantes de fabricantes de relojes de lujo confirmaron que los productos presentados para su revisión eran falsificados.

De ser declarado culpable, Hernández-Calderón se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión federal y a una posible multa de dos millones de dólares.