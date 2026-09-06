Detienen a extorsionador de comerciantes de flores

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que derivado de diversas denuncias presentadas por comerciantes, se llevaron a cabo acciones de investigación y vigilancia encubierta que permitieron la detención de Edgar Jesús “N”, presuntamente relacionado con el delito de extorsión.

Agentes de Investigación de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión implementaron un operativo en las instalaciones de un comercio dedicado principalmente a la venta de flores, donde se logró la detención en flagrancia del imputado. De acuerdo con las investigaciones, el detenido presuntamente obligaba a comerciantes del ramo a adquirir materia prima a sobreprecio y exclusivamente en una bodega determinada, condicionando así el desarrollo de sus actividades comerciales.

Para el desarrollo del operativo se contó con la coordinación y apoyo operativo de elementos de la Guardia Estatal, quienes participaron en labores de seguridad durante el despliegue.

El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que inició las diligencias correspondientes con el objetivo de reunir los datos de prueba necesarios para su judicialización dentro del plazo legal establecido.