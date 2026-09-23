Detienen a generador de violencia de Los Chapitos

Autoridades federales detuvieron en Mazatlán, Sinaloa a cuatro personas, entre ellas Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, identificado como generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón “N” de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que “El Peli” coordinaba la logística, el abastecimiento y los recursos económicos de la organización provenientes de la venta de droga, y participaba en la privación de la libertad de personas.

“Las operaciones continuarán de manera permanente para debilitar y desarticular las estructuras criminales responsables de generar violencia en Sinaloa”, resaltó el funcionario en redes sociales.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia.