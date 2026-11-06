Detienen a George Hurtado, prófugo de EU

Un prófugo buscado por autoridades estadounidenses desde hace casi tres décadas fue detenido por elementos de la Policía de Jalisco en Tlajomulco; el sujeto, que escapó de una cárcel en California, estaba oculto en Jalisco desde hace aproximadamente 10 años.

Se trata de Jorge Abel Hurtado, de 50 años, conocido como “George Hurtado” y de acuerdo con las autoridades cumplía una condena por tráfico de metanfetaminas en la ciudad de Taft, California, de donde se fugó en junio del año 2000.

Según la información proporcionada, tras escapar, este sujeto cruzó a México para ocultarse en Tijuana y Mexicali, en Baja California, antes de establecerse en Jalisco.

Fue capturado durante un operativo realizado por la Comisaría de Inteligencia de la Policía de Jalisco.

Cuando finalmente fue localizado en las inmediaciones de avenida López Mateos, cerca del cruce con Nuestra Señora de Santa Ana, en la zona del fraccionamiento Provenza, se desplegó el operativo para capturarlo.