Detienen a hermana de Emilio Lozoya

La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR informó el jueves que la señora fue detenida en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, en conjunto con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con la FGR, se le relacionada con el caso Agronitrogenados, en donde posiblemente realizó actos con recursos de procedencia ilícita, y convertirse en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó su hermano Lozoya Austin.

Según las investigaciones, Gilda Susana Lozoya Austin realizó actos con recursos de procedencia ilícita como beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited.

Jueza aplaza audiencia en el Reclusorio Norte

Por la tarde, fue presentada ante la jueza de Control del Reclusorio Norte, Nora Ileana García Peralta, electa por voto popular, después de ser detenida por la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Agronitrogenados.

En un hecho inédito, la jueza Nora Ileana García Peralta aplazó para hoy viernes la audiencia en la que se imputaría a Gilda Susana Lozoya Austin del delito de lavado de dinero, sin pronunciarse sobre la legalidad de su detención.

Y además ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) tenerla a resguardo sin precisar en qué lugar, en lo que constituye una resolución sin precedentes en una jueza electa derivado de la primera elección judicial que se realizó en el país el año pasado.

Dicha determinación fue cuestionada por los representantes de la FGR, que le hicieron ver que debía calificar la detención de manera inmediata y resolver sobre el lugar donde quedaría a resguardo, pues del momento en que se presentó en la audiencia la hermana de Emilio Lozoya está a su disposición en cuanto a su libertad se refiere.

Abogado acusa uso de fuerza para detenerla

“Estamos consternados y nos ha llamado la atención que la Fiscalía General de la República (FGR) haya hecho uso desmedido de la fuerza contra una persona que ha estado cooperando”, comentó Alejandro Rosas Pruneda, abogado de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya.

Antes de entrar a su audiencia, el defensor dijo a medios de comunicación que a su clienta se le estigmatizó durante su arresto.