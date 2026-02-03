Detienen a hijo de alcaldesa por agresión

Érick “N”, identificado como hijo de la alcaldesa de San Quintín, Baja California, Miriam Cano, fue detenido por golpear a manifestantes que protestaban contra su madre. Parte del momento quedó documentado en un video que se comparte en redes sociales.

Los hechos ocurrieron el domingo pasado durante la noche, cuando el joven intervino en un plantón que mantiene un grupo de personas en las oficinas del municipio, para protestar por el aumento en el predial y el presunto mal manejo del dinero público.

Grabado en video

El incidente fue videograbado: en las imágenes se le observa cuando lo increpan y le reclaman; en otro video más corto, policías caminan con él mientras lo llevan esposado.

La alcaldesa de San Quintín emitió un comunicado de prensa en el que aseguró que no intervendrá ni habrá privilegios para el detenido.