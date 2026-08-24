Detienen a hijo de Arnulfo Jr. por llevar droga

Arnulfo de Jesús “N”, hijo del cantante Arnulfo Jr., fue detenido en el municipio de Guadalupe por delitos contra la salud; mientras que es investigado por el delito de feminicidio ocurrido el pasado 11 de julio en Juárez, Nuevo León.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia Estatal, Arnulfo de Jesús “N” fue aprehendido junto con Ana Julia “N” en la colonia Jardines de la Silla.

Durante la detención, las autoridades aseguraron 25 envoltorios con características de marihuana, 15 envoltorios con características de cristal, dos teléfonos celulares, una báscula y una mochila.

La Fiscalía informó que, además de la investigación por delitos contra la salud, Arnulfo de Jesús “N” es investigado por el feminicidio.

Los hechos por los que se le relaciona con dicha investigación corresponden al caso de Pamela Yahaira, por cuya muerte a finales de julio fue cateada una propiedad perteneciente al cantante Arnulfo Jr.