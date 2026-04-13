Detienen a hombre por agredir a menor

Un hombre fue detenido después de agredir un menor de edad en el municipio de Santiago, en Nuevo León.

Autoridades recibieron un reporte al número de emergencias, en el que la madre del joven alertaba sobre un intento de agresión con arma blanca, en la colonia Antonio Villalón.

Al arribo de elementos policiacos a la zona, se encontraron con el masculino que coincidió con las características proporcionadas por la denunciante.

El sujeto fue detenido por policías municipales en la colonia Antonio Villalón. El presunto agresor fue identificado como Rolando “N”, de 40 años de edad.

En videos publicados en redes sociales se observa cómo el hombre amaga con un machete al menor.

Vecinos del sector denunciaron los hechos y fue como al llegar al lugar la policía detuvo al agresor, quien quedó a disposición de las autoridades por los delitos de amenazas y golpes.