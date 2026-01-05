Detienen a hombre por feminicidio de su esposa

La Fiscalía General del Estado de Durango informó que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José Pedro Isidro “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de una mujer de 50 años, ocurrido en el municipio de Tamazula. Se trata del primer caso de este tipo ocurrido este año en la entidad.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la tarde del 1 enero, personal de la dirección de Seguridad Pública Municipal recibió el reporte del ingreso de una mujer con múltiples heridas producidas por arma blanca al Hospital Integral de la localidad de El Durazno.

La víctima, Ester Vargas, presentaba diversas lesiones por arma blanca en el cuerpo, presuntamente ocasionadas por su esposo José Pedro Isidro “N”.

Ante la gravedad, se solicitó el apoyo aéreo para su traslado a Tamazula; sin embargo, el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.