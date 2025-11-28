Detienen a hombre por incendiar iglesia

Personal de la Policía Municipal detuvo a un hombre luego de que incendiara la iglesia de La Sagrada Familia en la ciudad de Morelia, Michoacán.

El implicado ingresó al templo ubicado sobre la calle Ocampo, esquina con Francisco J. Múgica, y le prendió fuego.

Elementos de Seguridad Pública arribaron a ese lugar de la capital michoacana y capturaron al responsable, quien dijo llamarse Jairo.

Hasta este momento no se ha dado a conocer si el implicado reveló los motivos que lo llevaron a perpetrar ese hecho criminal.

Autoridades religiosas del recinto católico informaron que el incendio causó daños en algunos altares y otros espacios del inmueble, y confirmaron que por fortuna no hubo personas lesionadas o fallecidas por la conflagración.