Detienen a hombres con aves en peligro de extinción

Tres hombres fueron detenidos en la carretera Dzidzantún–Dzilam González, luego de entorpecer la labor de policías estatales y transportar en un vehículo varias aves en peligro de extinción, mismas que fueron aseguradas y puestas a disposición de la autoridad ambiental.

De acuerdo con los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) marcaron el alto a una camioneta tipo SUV en el kilómetro cinco de dicha vía.

Durante la intervención, tres personas del sexo masculino habrían interferido y entorpecido el trabajo policial, por lo que fueron detenidas.

El vehículo fue asegurado y trasladado al corralón correspondiente para las diligencias de ley.

En su interior, los agentes localizaron seis jaulas de madera con un total de siete dominicos y cuatro cardenales, aves consideradas en riesgo.