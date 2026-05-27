Detienen a implicado en asesinato de autodefensas

Un hombre que fue mordido por una víbora venenosa -el cual incluso fue trasladado en helicóptero para salvarle la vida- era buscado por estar involucrado en el asesinato de 12 autodefensas del sur de Veracruz.

El sujeto, identificado como Eli “N”, fue mordido por una víbora nauyaca en el municipio de Las Choapas, por lo que fue trasladado vía aérea a un hospital de la zona para salvarle la vida.

Con nombre falso

Al momento de sufrir el accidente, dio un nombre falso, pero al ingresar al hospital se descubrió que presuntamente, está implicado en el multihomicidio ocurrido en el 2021 en el sur de la entidad.