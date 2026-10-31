Detienen a Inés Gómez Mont en Estados Unidos

Fuentes de seguridad mexicanas confirmaron la detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos (EE.UU.), quien es señalada en México por defraudación fiscal equiparada y lavado de dinero.

En una imagen, se puede ver a dos oficiales de policía estadounidenses sujetar de los brazos a Gómez Mont.

Con su cabello negro largo y suelto, sin maquillaje y vestida con una blusa sin mangas blanca, falda azul corta, así como tenis blanco, posa para la foto con las manos esposadas, encadenada y sostiene un papel blanco en las manos.

El pasado 8 de octubre, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México solicitó la reactivación de la ficha roja de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga.

“Le pedí al Gabinete y a la Secretaría de Hacienda cuáles son las irregularidades y por qué hay una orden de aprehensión a estas dos personas, lo profundo de las irregularidades que cometieron vinculadas con factureras de estas dos personas […] Y estamos esperando la información de por qué se le retiró por parte Interpol la ficha roja”, dijo.

En su conferencia, Sheinbaum llamó “factureros reconocidos” y “delincuentes” a Gómez Mont y Álvarez Puga. Mencionó que su Gobierno pediría que se recuperara la ficha roja.

Factureros reconocidos y delincuentes

Desde el 30 de septiembre, la mandataria federal ya los había llamado “factureros reconocidos” y “delincuentes”.

“Me comentaron hoy (viernes) en la mañana que le quitaron la ficha roja a Gómez Mont y Álvarez Puga, factureros reconocidos con orden de aprehensión en México. Pero, todas las pruebas habidas y por haber de que se dedicaban a facturarle a empresarios con facturas falsas para evitar el pago de impuestos”, dijo en aquella conferencia.

La actriz y presentadora Inés Gómez Mont, detenida ayer viernes en los Estados Unidos, cuenta con dos órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal.

En septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal el primer mandamiento judicial contra ella por la supuesta utilización de empresas “fantasma” para lavar dinero.

La FGR la señala de presunta simulación de facturas luego de que se les adjudicaron a su esposo contratos, sin licitación, por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob), durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En 2024 solicito amparo

En julio de 2024, la actriz y presentadora solicitó un amparo contra una segunda orden de aprehensión librada en 2021 en su contra, ahora por el delito de defraudación fiscal equiparada por un monto de 6 millones 600 mil pesos, por omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el ejercicio fiscal 2015.

Sin embargo, el titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal le negó la protección de la justicia contra dicho mandamiento judicial y la activación de la ficha roja, por lo que es buscada en más de 190 países.

Ante ello, la conductora de televisión interpuso un recurso de revisión, el cual fue admitido a trámite por un Tribunal Colegiado, que resolverá si confirma, revoca o modifica la sentencia del juez de amparo.