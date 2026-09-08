Detienen a Isaac Rodríguez, alcalde de Esperanza

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reportó la detención de Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza, Puebla. Entre las personas aprehendidas también se encuentran Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde.

Esto, como parte del Operativo Enjambre, en donde se ejecutaron 23 órdenes de cateo en este municipio. El funcionario federal detalló que fueron detenidas, en total, nueve personas, presuntamente vinculadas con una estructura criminal de robo de autotransporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz.

“También se aseguraron 35 armas de fuego —entre ellas dos fusiles Barrett—, 52 cargadores, 11 vehículos —cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta—, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal”, destacó.

Rodríguez Ochoa es un presidente municipal emanado de Morena, el partido en el poder en Puebla. También es miembro activo del Sindicato de Caminos y Puentes Federales.

En redes sociales, el titular de la SSPC destacó que esta acción se suma a la detención de Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, de Movimiento Ciudadano (MC), por su posible responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

Operativo golpea red de robo de transporte

García Harfuch informó vía redes sociales de la detención de cuatro servidores públicos relacionados con delitos de alto impacto.

El representante de seguridad detalló que como parte del Operativo Enjambre y de la política de cero impunidad se llevaron simultáneamente 23 órdenes de cateo en el municipio de Esperanza.

Harfuch precisó que las detenciones significan un golpe contra las redes de protección de organizaciones criminales, además de impactar directamente en la disminución del robo en carreteras, del robo al autotransporte de carga y pasajeros, y de la extorsión.