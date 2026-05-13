Detienen a jefe antidrogas de la Fiscalía de Tabasco

En un operativo conjunto entre autoridades de Quintana Roo y corporaciones locales de Tabasco se logró la captura de Luis Daniel “N”, quien se desempeñaba como jefe de la Policía de Investigación contra el narcomenudeo.

De acuerdo con el expediente 254/2026, el exfuncionario enfrenta cargos graves relacionados con el ejercicio ilícito del servicio público y la falsificación de documentos oficiales.

El mando policiaco fue detenido directamente en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde agentes ministeriales dieron cumplimiento a la orden judicial, tomando por sorpresa al propio personal de la dependencia que se encontraba laborando.

A pesar de que el exfuncionario intentó evitar su detención mediante la promoción de un juicio de amparo, el recurso legal no impidió que la autoridad ministerial ejecutara el mandato judicial de manera efectiva.