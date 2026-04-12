Detienen a jefe policiaco municipal de Guerrero

En las últimas horas se confirmó la detención del director de Seguridad Pública Municipal de Guerrero, y cuatro agentes de zona conocida La Junta en el estado de Chihuahua, como parte de una indagatoria en curso por privación ilegal de la libertad.

Juan Carlos Portillo Coronado, fiscal de Distrito en la Zona Occidente, fue quien confirmó la detención, la cual afirmó se realizó por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación quienes daban seguimiento a una carpeta por privación ilegal de la libertad.

Indicó que el asunto se maneja con las debidas reservas a fin de no entorpecer el curso de la investigación, por lo cual se concentró a los detenidos para el desahogo de las diligencias en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua.

De momento las autoridades en el estado no han brindado más información al respecto sobre la detención del titular de seguridad de dicho municipio.