Detienen a jefe policial de Villa de Tezontepec

Por presunto encubrimiento a integrantes de un grupo delictivo generador de violencia en el municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo, fue detenido el encargado del Centro de Control y Comando, dependiente de la Policía Municipal de ese lugar. Los hechos se realizaron a través de un cateo implementado por fuerzas federales y estatales.

Esta es la segunda detención que se registra dentro de la corporación policiaca de ese municipio, luego de que la semana pasada fuera aprehendido un jefe de turno, identificado con las iniciales J. J. V. P. V., junto con dos sujetos más. Al continuar con las líneas de investigación, las autoridades ubicaron a una segunda persona, quien presuntamente brindaba protección a integrantes de una célula delictiva.

Al interior del domicilio también fueron aseguradas diversas dosis de droga: 20 de presunta marihuana y 16 de una sustancia con características de cristal.

El sujeto y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, autoridad que mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con este caso.

De acuerdo con el secretario, durante las últimas semanas se habían registrado diversos delitos, entre ellos homicidios dolosos. Como resultado de las investigaciones, se detectó que al menos estos dos integrantes de la corporación policiaca presuntamente se encontraban involucrados.