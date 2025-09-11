Detienen a la madre de Naasón Joaquín García

Eva García de Joaquín, madre de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, fue detenida el miércoles en Los Ángeles, California, acusada de trata de menores, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En un comunicado se señaló que Naasón fue imputado el martes en una corte federal de Nueva York de conspiración para actividades de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil de miembros de la institución en la que ejerce máxima autoridad.

En el mismo documento, detalla que Eva García fue detenida el miércoles y se prevé que comparezca esta misma tarde ante el Distrito Central de California. Ella y otras cuatro personas están acusadas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York de conducta sexual, financiera y delictiva relacionada con la victimización de miembros de la Luz del Mundo durante muchos años.

De los cinco acusados (sin contar a Naasón), tres están detenidos. Además de Eva, fue detenido en Chicago Joram Núñez Joaquín, sobrino de Naasón; Rosa Sosa, Azalia Rangel y Silem García permanecen fugitivos.

“Según se alega en la acusación, durante décadas, Naasón Joaquín García y los demás miembros de la Empresa La Luz Del Mundo (LLDM) utilizaron su posición y los recursos de la iglesia para abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres”, afirmó el fiscal federal Jay Clayton.

En el caso de Eva, la acusación señala que ella “acicalaba a menores de edad y a mujeres” para que su esposo Samuel Joaquín Flores, padre de Naasón, “cometiera abusos sexuales y ella misma igualmente, abusó sexualmente de menores y mujeres jóvenes también durante años”.