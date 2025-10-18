Detienen a la modelo Vanessa Gurrola

La modelo sinaloense, Vanessa Gurrola, fue detenida el pasado 9 de octubre en Estados Unidos, acusada por el delito de homicidio en primer grado, en agravio de Christian Espinoza Silver, alias “El Chato”, operador del Cártel de los Arellano Félix.

“El Chato” fue encontrado sin vida, la noche del 17 de febrero de 2024, en la zona residencial de University City, en San Diego, California, reportaron medios locales.

Vanessa Gurrola, de 32 años, mantenía una relación cercana con Christian Espinoza, por lo que ya se encuentra recluida en el centro de detención de Las Colinas, después de que el Departamento de Policía de San Diego presentara la acusación formal el 10 de octubre, al día siguiente de su detención, indicó el medio La Voz Arizona.

Gurrola está en espera de su primera audiencia judicial, la cual está programada para el 20 de octubre, reportó el mismo medio.

Vanessa suma 1,4 millones de seguidores en Instagram y ha ganado notoriedad en redes sociales, por su trabajo como modelo y por su parecido con Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.