Detienen a líder sindical por extorsión

El líder sindical del Instituto Tecnológico de Los Ríos, Baldemar López García, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), por el delito de extorsión.

En entrevista, el vicefiscal del Estado, Gilberto Melquiades, explicó que derivado de una denuncia presentada meses atrás, un juez de control liberó una orden de aprensión que fue cumplimentada este día.

No obstante, reveló que hay varias denuncias en contra de esta persona, relacionada con otros delitos, incluyendo una del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), por un desfalco superior a los dos millones de pesos, por actividades irregulares al interior del centro de estudios.

“Encontramos que hay otras denuncias por otros delitos, por venta de plazas correspondientes al Instituto Tecnológico ahí de Balancán, delitos de carácter sexual, no específicamente la persona, sino como encubriendo delitos o denuncias que han hecho los estudiantes al interior de ese centro de educación y no se ha hecho nada al respecto”, señaló.

Y agregó: “También tenemos conocimiento de la vista de la denuncia que se hizo por un quebranto a la Hacienda Pública, por un poco más de dos millones de pesos”.

Cabe señalar que, este 29 de octubre, un grupo de estudiantes, con los rostros cubiertos, bloquearon el acceso para manifestarse en el Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos para denunciar presuntas injusticias.

No obstante, la secretaria de Educación del Estado, Patricia Iparrea, sostuvo que detrás de las protestas había intereses políticos, pues tras la anulación por irregularidades de un proceso de elección del líder estudiantil del TEC, el ganador de la elección cancelada y yerno del líder sindical, orquestó la protesta.

Cuestionado, sobre si la detención del líder sindical, era una represalia por las protestas, aseguró que no había nada de eso.