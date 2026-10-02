Detienen a menor tras presunta agresión en plantel

Un menor de edad fue detenido luego de presuntamente agredir con un objeto punzocortante a cuatro personas al interior de la Secundaria Esperanza Cabrera, ubicada en la colonia Paseos de San Miguel, en el municipio de Querétaro.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, policías acudieron al plantel tras recibir un reporte sobre un adolescente que mantenía un comportamiento agresivo.

Al llegar, los elementos se entrevistaron con la persona reportante, quien señaló que el menor presuntamente había lesionado a cuatro personas con un objeto punzocortante.

Los policías procedieron a detener al probable responsable y le aseguraron dos cuchillos. Posteriormente, el adolescente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), autoridad que determinará su situación jurídica.

Las cuatro personas lesionadas recibieron atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente la gravedad de las lesiones.