Detienen a Natalia Rezende, esposa de Cuauhtémoc

Natalia Rezende Moreira, expresidenta del DIF Morelos y esposa del exgobernador y diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue detenida hace 15 días en Estados Unidos por llevar una fuerte suma de dinero en efectivo.

De acuerdo con fuentes cercanas al entorno de Blanco Bravo en el ámbito político, Rezende Moreira viajó a Nueva York, donde fue interceptada en uno de los principales aeropuertos de la ciudad.

Como explicación, Rezende habría asegurado que los recursos serían destinados a una donación para una iglesia cristiana a la que pertenece desde hace varios años.

De acuerdo con el procedimiento aplicable a estos casos, la revisión habría derivado en una inspección secundaria y una investigación migratoria y aduanera, luego de que las autoridades detectaran efectivo presuntamente no declarado. En la Unión Americana, transportar más de 10 mil dólares en efectivo o su equivalente en otras monedas no constituye por sí mismo un delito, pero es obligatorio declarar esa cantidad ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La omisión puede dar lugar a la incautación del dinero y a consecuencias migratorias.

Según la información disponible sobre el caso, la CBP determinó que Rezende no era admisible en ese momento. Tras el incidente, Cuauhtémoc Blanco fue notificado y realizó gestiones para conseguir la liberación de la madre de sus hijos, de acuerdo con fuentes consultadas en el Congreso de la Unión.

Niega Cuauhtémoc que su esposa haya sido detenida

Por su parte, Cuauhtémoc Blanco afirmó que es falso que hayan detenido a su esposa en Estados Unidos, por llevar una fuerte suma de dinero en efectivo sin declararlo.

Esto, luego que “Proceso” aseguró que Rezende Moreira había sido retenida en el aeropuerto de Nueva York con una fuerte suma de dinero, y que según el medio, ella afirmó que se t rataba de una donación para la iglesia cristiana a la que pertenece.

En la Cámara de Diputados, afirmó que es un ataque político porque tiene “miles” de enemigos políticos en todos los partidos, menos en Morena.

“Van a seguir jodiéndome, pero aquí estoy, hasta más fuerte que nunca, me han inventado esto, esto, esto, esto, y aquí voy a seguir. Lamentablemente así es la política y hay que aguantar”, dijo Blanco.

Aseguró que su esposa, sus hijos y él están “muy tranquilos, es un tema político, y se los vuelvo a repetir, no me importa un cacahuate lo que diga la prensa… Estoy más fuerte que nada”.

También negó que se trate de un ataque del crimen organizado, por su gestión como gobernador de Morelos de 2018 a 2024.