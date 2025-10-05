Detienen a “Nelson”, operador del Tren de Aragua en México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, informó de la detención de Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”, operador del Tren de Aragua.

Tras trabajos de investigación se logró la captura del operador de dicha organización criminal en la Ciudad de México, junto a dos personas más, quienes serían sus colaboradores directos.

Los detenidos cuentan con una orden de aprehensión por el delito de trata de personas y delincuencia organizada, además de venta de narcóticos y homicidio,. A Nelson Arturo “N” se le vincula como autor intelectual y material de diversos feminicidios, secuestro y extorsión, con zona de operación en Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la Ciudad de México.

Ronald Johnson celebra detención

Por lo anterior, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson celebró la detención del operador del Tren de Aragua en México y mandó saludos al equipo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

“Felicidades! Saludos a su equipo. Esto es bueno para la gente mexicana”, escribió a través de su cuenta de X, antes Twitter. Esto después de que García Harfuch informara de la detención de “Nelson”, operador del grupo criminal, y quien fue detenido junto a otras dos personas.

A los tres detenidos, de origen venezolano, se les aseguraron 92 dosis de marihuana, 44 de cristal, 18 dosis de piedra, dinero en efectivo y teléfonos celulares.