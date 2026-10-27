Detienen a operador regional de Los Rusos

El Gabinete de Seguridad informó que en Mexicali, Baja California, fue detenido Israel Leonel “N”, alias “Isra”, identificado como operador regional del grupo delictivo Los Rusos, vinculado al Cártel de Sinaloa que tiene presencia en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora.

Por medio de redes sociales, las autoridades federales detallaron que “Isra” cuenta con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad y es considerado un objetivo prioritario por su participación en hechos de violencia contra las autoridades; entre ellos, un ataque armado contra un mando de inteligencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana en 2024.

Además de otras actividades ligadas, al detenido también se le identifica por sus vínculos con el tráfico de drogas y el secuestro de un intérprete musical ocurrido en agosto de 2026 en Sonora.