Detienen a otro implicado en caso de la funeraria

Durante el viernes se confirmó la detención, a través de una orden de aprehensión, de Roberto Isaac A. A. de 23 años de edad, por delitos relacionados con la inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos y fraude en la funeraria Del Carmen en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, fueron quienes realizaron la detención la madrugada del pasado viernes.

Lo anterior se logró como resultado de diversos cateos, en el cruce de las calles Níquel y 16 de Septiembre de la colonia Arroyo Colorado, en Ciudad Juárez, dentro de la investigación por los actos delictivos relacionados con la funeraria “Del Carmen”, mismos que se especifican en la Causa Penal 3844/2025.

Roberto Isaac Á. A. quedó a disposición de un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, autoridad ante quien en las próximas horas, el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, le formulará imputación por los delitos mencionados.

Cabe hacer mención que es la segunda Causa Penal con delito similar por la que se le investiga y que de la primera se encontraba en libertad tras presentar un amparo otorgado por el Juzgado de Distrito.