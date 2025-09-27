Detienen a padre de Julión Álvarez con armas

César A. V., padre del popular cantante Julión Álvarez, trascendió fue detenido junto a otras tres personas en un operativo de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), luego de que fueran sorprendidos en una camioneta con reporte de robo y en posesión de un arsenal completo.

El aseguramiento se realizó en el entronque carretero 18 de Marzo-Sabancuy. Los sujetos viajaban a bordo de una camioneta blanca, la cual fue detectada con un reporte vigente de hurto. Al inspeccionar, hicieron un hallazgo aún más grave: seis armas de fuego, numerosos cartuchos y cargadores.

Aunque se reportó que el conductor portaba un arma con permiso legal, otro de los acompañantes llevaba una sin autorización, y el resto del armamento carecía de documentación. Debido a la magnitud del arsenal, fueron puestos a disposición de la Delegación de la FGR en Escárcega.