Detienen a pareja e hija de Tío Lako

Elementos del Ejército y Guardia Nacional (GN) detuvieron en diversos municipios de Michoacán a nueve integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre los detenidos se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como hija y la pareja sentimental de Heraclio “N” alias “Tío Lako”, respectivamente. Este último es identificado como jefe regional de esta organización delictiva en Michoacán y Jalisco; además es responsable de ordenar las agresiones a elementos de la GN el 22 de febrero de 2026, posterior al operativo donde fue ultimado Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

A los detenidos se les aseguraron dos inmuebles, 64 vehículos, de estos uno con blindaje, una ametralladora calibre 0.50, así como cuatro ametralladoras minimi calibre 5.56 mm.

También fueron decomisadas nueve armas largas, una corta, dos aditamentos lanzagranadas, cartuchos y cargadores de diversos calibres, diversa droga, ocho artefactos explosivos improvisados, siete motocicletas, un dron y equipo táctico diverso.

Los detenidos fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana para ser puestos a disposición de la Fiscalía General de República (FGR) con sede en la Ciudad de México, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

Suman 12 detenidos

Tras la detención de nueve integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), informó que se logró la captura de tres personas más, con lo que suman 12 aprehendidos durante esta operación.

Los tres sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones correspondientes.

En estas acciones participan elementos del Ejército, Guardia Nacional (GN) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar).

Durante la tarde de este miércoles, los uniformados arrestaron en esa entidad a nueve integrantes de la organización delictiva, entre ellos Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como hija y la pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, respectivamente; este último, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad y Jalisco.

De acuerdo a las investigaciones es responsable de ordenar las agresiones a elementos de la GN el 22 de febrero de 2026, posterior al operativo donde fue ultimado el líder del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes alias “El Mencho” y Rubén Guerrero Valadez, alias “El R1”, hijo del “Tío Lako” en Tapalpa, Jalisco.

En un comunicado la Defensa señaló que a las personas les aseguraron dos inmuebles, 64 vehículos, de estos uno con blindaje, una ametralladora calibre 0.50, así como cuatro ametralladoras minimi calibre 5.56 mm.

También nueve armas largas, una corta, dos aditamentos lanzagranadas, cartuchos, cargadores de diversos calibres, droga, ocho artefactos explosivos improvisados, siete motocicletas, un dron y equipo táctico.

Los hechos ocurrieron en las localidades de Tinaja de Vargas y Colecio, municipios de Tanhuato y Ecuandureo.

Se registran bloqueos y quema de vehículos

Una serie de bloqueos carreteros y quema de vehículos se registra en distintos puntos del estado de Michoacán, ante un fuerte despliegue de fuerzas estatales y federales, sin que hasta el momento se haya dado a conocer si hubo alguna detención importante.

Los informes preliminares señalan que los hechos de violencia, suscitados principalmente en las regiones de Zamora, La Piedad y Jiquilpan, son la respuesta de grupos de la delincuencia organizada a un operativo encaminado para detener a un importante líder criminal.

El despliegue de las fuerzas de seguridad y militares tiene una importante presencia en la localidad de Tinaja de Vargas, del municipio del municipio de Tanhuato, la tierra natal de Heraclio Guerrero Martínez, “Tío Lako”, uno de los líderes del CJNG.