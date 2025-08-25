Detienen a pareja por abandono de un bebé

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a una pareja, hombre y mujer, acusados de abandonar a un bebé en la colonia Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el cual fue rescatado y protegido por policías la mañana de este domingo.

Tras la atención del bebé, oficiales realizaron un análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona y así se identificó a una mujer que, momentos antes del reporte del abandono, merodeaba en la zona con un bebé en brazos, quien parecía esperar a alguien, y además actuaba de forma nerviosa.

La SSC reportó que la tarde ayer domingo, durante un recorrido fue localizada la mujer que portaba la misma ropa que la noche anterior a la que interceptaron y se encontraba en compañía de un sujeto; durante la entrevista, se corroboró que, el sábado por la madrugada, dejaron al bebé en la avenida Jalisco, y huyeron del sitio.