Detienen a piloto privado de Julión Álvarez

La Policía Nacional de Honduras detuvo este domingo en el Aeropuerto Internacional Toncontín, de Tegucigalpa, a un ciudadano mexicano identificado como piloto privado del cantante Julión Álvarez, requerido por una alerta roja internacional por “actos preparatorios para el tráfico de drogas”.

La captura la realizaron agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), durante un control rutinario de pasajeros en la terminal aérea, según un comunicado de la Policía hondureña.

El detenido, originario de Guadalajara, Jalisco, mantenía desde el 10 de julio de 2014 una orden de captura vigente emitida por autoridades mexicanas por el delito de “actos preparatorios para el tráfico de drogas”, añadió.

Tras su detención en Toncontín, el piloto mexicano fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Cantante reacciona a la detención

Por lo anterior, Julión ya reapareció en las redes sociales y a través de un breve mensaje en sus historias de Instagram explicó lo sucedido.

Álvarez afirmó que tanto él como el resto de su equipo de trabajo ya se encuentra en territorio mexicano, negando así que el detenido forme parte de su staff.

“Mi piloto José Alvarado y copiloto Jesús Cortez, así como parte de mi equipo de trabajo y un servidor, viajamos hace unas horas en un Learjet 31, sin ningún inconveniente y nos encontramos ya en territorio Mexicano”, escribió.

Ante la información que ha surgido, el artista chiapaneco hizo un llamado a los medios y a sus fans de no hacer caso a noticias falsas.