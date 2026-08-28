Detienen a presunta líder criminal vinculada a cártel

Roselia “N”, “La China”, identificada por las autoridades con vínculos con los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y (CT) Tlahuica, fue detenida por agentes de Investigación Criminal y Antisecuestros en el municipio de Temoac, Morelos, por su presunta intervención en un secuestro perpetrado en 2021.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que “La China” operaba regionalmente en diversas conductas delictivas, como amenazar y coaccionar a personas para que vendieran drogas.

Tras su aprehensión, junto con otra mujer, trascendió en la región oriente de Morelos que estaría implicada en el asesinato del exedil de Temoac, Valentín Lavín Romero, cuyos sicarios irrumpieron en su oficina y lo mataron a balazos el 23 de julio pasado.

También el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el expresidente municipal era investigado por posibles nexos con las células criminales conocidas como Los Aparicio y Los Huazulco, relacionadas con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión y narcomenudeo.

La fiscalía morelense informó que los datos de inteligencia ubican a “La China” como líder en una estructura delictiva antagónica al grupo de Los Aparicio y/o Los Huazulcos, a cuyas estructuras delictivas presuntamente pertenecía el alcalde asesinado y su esposa Marisol Romero Zamora, detenida por la Agencia de Investigación Criminal cuatro días después del asesinato de su cónyuge.