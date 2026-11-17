Axel Bladimir Montejo Sáenz, acusado de encabezar una red internacional de tráfico de cocaína, fue arrestado por agentes federales en Estados Unidos; también anunciaron una recompensa por otro presunto capo.
La captura fue realizada por integrantes del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF).
Segundo narcotraficante
En el mismo anuncio, el Departamento de Estado informó que ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita localizar y/o condenar a Walfre Donaldo Calderón-Calderón, alias “El Teniente Jr.”, señalado por presuntamente dirigir una operación de narcotráfico en el noroeste de Guatemala.