Detienen a presunto culpable de atentado de excolaborador de Cuauhtémoc

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) y la Interpol México realizaron un operativo para detener y traer de Colombia a Jorge Leonardo “N”, ciudadano colombiano de 35 años, presuntamente involucrado en el intento de asesinato contra Efrén Hernández Mondragón, exdirector general de Procesos para la Adjudicación de Contratos en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia, informó que el detenido es identificado como conductor de la motocicleta en la que huyó junto con el hombre que atentó contra Hernández Mondragón.

Urrutia dijo que una investigación arrojó el paradero del posible copartícipe en Colombia y con los datos de prueba obtuvieron una orden de aprehensión, ejecutada el pasado 16 de octubre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. A partir de ese momento quedó en manos de la Fiscalía General del Estado de Morelos.