Detienen a principal operador del CJNG

Autoridades federales ejecutaron cuatro órdenes de cateo en Guadalajara, Jalisco, donde detuvieron a tres hombres vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre los detenidos se encuentra Nazario “N”, identificado como uno de los principales operadores de este grupo delictivo y responsable de actividades ilícitas como extorsión y venta de droga en Tlajomulco, Jalisco y Oriental, Puebla.

También fueron arrestados Juan Martín Espinosa y Jorge Octavio Quezada. El Gabinete de Seguridad informó que ejecutaron las órdenes de cateo en esa entidad.

A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.