Detienen a profesora acusada de vender plazas

Una profesora de una escuela de criminalística fue detenida, acusada del delito de fraude específico luego de que presuntamente ofreciera a sus alumnos plazas para ingresar a la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) a cambio de 40 mil pesos.

La FGJ comunicó que la detenida, identificada como Ana Karen “N”, de 31 años, habría aprovechado su actividad como docente en una universidad ubicada en Naucalpan de Juárez, Estado de México, para promocionar supuestos espacios laborales dentro de la corporación entre sus estudiantes.

De acuerdo con las investigaciones, en julio de 2026 la mujer utilizó un grupo de WhatsApp para ofrecer a los alumnos la posibilidad de ingresar a la PDI mediante un supuesto proceso de facilitación de plazas.

El costo para obtener uno de estos lugares era de 40 mil pesos, cantidad que debía cubrirse en tres pagos: un primer depósito de seis mil pesos y dos exhibiciones posteriores de 17 mil pesos cada una. Además, los interesados debían proporcionar documentación personal.

Tras su detención, Ana Karen fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.