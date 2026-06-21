Detienen a Raúl Campos, exjefe de gendarmería

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en La Piedad, Michoacán, a Raúl Campos Espinoza, exjefe de la División de Gendarmería de la extinta Policía Federal, debido a su posible participación en el crimen de desaparición forzada de personas.

Dicha dependencia a cargo de Ernestina Godoy dio a conocer que después de aportar los datos de prueba suficientes, un juez le dictó prisión preventiva oficiosa y lo vinculó a proceso por dicho delito de alto impacto.

De acuerdo con la FGR, en septiembre de 2017, Campos Espinoza, como servidor público, presuntamente participó en la desaparición de una víctima.

Indicó que luego de los trabajos de investigación efectuados, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de esta Fiscalía le cumplimentaron orden de aprehensión.

Raúl Campos Espinoza se desempeñó como comisario en jefe del Sexto Regimiento de Gendarmería.