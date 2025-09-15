Detienen a responsable del choque en Atlacomulco

La Fiscalía de Michoacán informó ayer domingo de la detención de Gustavo Alfredo “N”, chofer señalado como presunto responsable del percance ocurrido el pasado 8 de septiembre, en el que murieron 10 personas cuando el autobús en el que viajaban fue impactado por un tren en Atlacomulco, Estado de México.

En un comunicado, la Fiscalía General de Michoacán indicó que la detención se logró en una acción coordinada con la Secretaría de Seguridad estatal y autoridades del Estado de México.

La detención tuvo lugar en Villas del Pedregal, en Morelia, desde donde Gustavo Alfredo será trasladado al Edomex.

Informe

“En acción coordinada, este día personal de la #FiscalíaMich y @SSeguridad_Mich, detuvo a presunto responsable del percance registrado el pasado 8 de septiembre en #Atlacomulco; hecho en el que 10 personas murieron.

“La detención de Gustavo Alfredo N se realizó en Villas del Pedregal, en Morelia, en colaboración con las autoridades del #EdoMex, a donde será trasladado para ser presentado ante órgano jurisdiccional que lo requiere”, publicó en redes sociales la fiscalía michoacana.